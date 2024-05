Handboogvrouwen bereiken EK-finale en plaatsen zich voor Olympische Spelen

De Nederlandse handboogvrouwen hebben de finale bereikt op het onderdeel recurve op het Europees Kampioenschap in Essen. Daardoor zijn ze tevens geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs, want in de EK-finale wacht Frankrijk, dat als gastland automatisch geplaatst is voor de Spelen.

Quinty Roeffen, Gaby Schloesser-Bayardo en Laura van der Winkel dachten zich vorig jaar op het WK al geplaatst te hebben voor de Olympische Spelen, maar bleken toen foutieve informatie te hebben gekregen van de toernooiorganisatie. Nu is plaatsing dus wel definitief gelukt.

De EK-finale staat zondag op het programma.

Quotumplaatsen

Of Roeffen, Schloesser en Van der Winkel ook als trio naar Parijs gaan, is nog niet zeker. Ze hebben namelijk geen persoonlijk startbewijs, maar een kwalificatieplaats voor Nederland verdiend. De 'quotumplaatsen' worden later nog ingevuld.

De Nederlandse mannen die meededen aan het EK, Gijs Broeksma, Senna Roos en Steve Wijler, hebben zich nog niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen. Zij krijgen daarvoor nog wel een kans op de World Cup in Antalya in juni.

Als de mannen dat toernooi winnen, of als ze genoeg weten te stijgen op de wereldranglijst, plaatsen ze zich alsnog voor Parijs.