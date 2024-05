Drie kinderen gewond bij auto-ongeluk in Den Haag

In Den Haag zijn vanmiddag drie kinderen gewond geraakt na een auto-ongeluk. De politie meldt dat de slachtoffers met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Thorbeckelaan. Een ooggetuige zegt tegen Omroep West dat een moeder met haar drie kinderen op een zebrapad liep, waar ze werden geschept door een auto. "Het was echt een pittige aanrijding", zegt hij. Hij schat dat de kinderen tussen de 1 en 4 jaar oud waren.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat naast de drie slachtoffers ook een vrouw bij het ongeluk was betrokken. Hoe het met haar is en of zij gewond is geraakt, is niet bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.