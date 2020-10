Tourschema 2021 lijkt bekend: de Ventoux op en twee individuele tijdritten

De officiële presentatie is pas aanstaande zondag, maar het routeschema van de Tour de France van komend jaar lijkt al bekend. De Franse site France Bleu zegt al te weten hoe het parcours eruit ziet in 2021. De renners krijgen twee individuele tijdritten voor de kiezen, waarvan de laatste op de voorlaatste dag staat geprogrammeerd.

Nadat Kopenhagen zich had teruggetrokken als startplaats van de Tour de France, werd Brest aangewezen als gastheer van het Grand Départ. De Deense hoofdstad wilde de start van de ronde niet een week eerder organiseren. De ASO wilde dat wel, omdat de Tour anders zou overlappen met de Olympische Spelen in Tokio.

De eerste vier etappes gaan door Bretagne en al op de tweede dag is er een aankomst heuvelop, op de Mûr-de-Bretagne. Als de karavaan Bretagne heeft verlaten, wordt koers gezet richting de Alpen.

Het zwaartepunt van de 108ste editie van de Tour de France ligt in de Pyreneeën, waar de renners onder meer de Portet d'Aspet, de Port de Balès en de Col de Peyresourde op hun pad vinden. Ook is de legendarische Mont Ventoux opgenomen in het rittenschema.

Twee individuele tijdritten

Op de vijfde dag staat de eerste individuele tijdrit op het programma. Op het oog is dat een kolfje naar de hand van Tom Dumoulin. Het parcours is vlak en gaat over ongeveer 50 kilometer van Changé naar Laval.