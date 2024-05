Overlast van jongeren op kermissen, sterk stijgende kosten voor beveiliging

Het wordt voor kermissen steeds moeilijker om attracties betaalbaar te houden, vooral voor mensen met een kleine portemonnee. Door sterk stijgende kosten voor beveiliging komen speciale middagen voor minima in de knel, zegt kermisbond BOVAK.

Er waren dit jaar incidenten op verschillende kermissen. Zo werd in Zaandam vorige maand iemand opgepakt voor inbraak en vernielingen op de kinderkermis en waren er problemen met jongeren op kermissen op het Malieveld in Den Haag, in de Reitdiephaven in Groningen en in Alphen aan den Rijn.

In Tilburg wordt op dit moment de budgetkermis gehouden, voor gezinnen die met flinke korting in de attracties mogen. De organisatie kwam dit jaar in de problemen omdat er na eerdere incidenten met jongeren meer beveiliging moest komen van de gemeente. Voorzitter Atze Lubach-Koers van de kermisbond BOVAK vraagt zich af hoe lang die korting nog gegeven kan worden door kermisexploitanten.

'Ongrijpbare groep'

Hij ziet de laatste tijd meer incidenten met jongeren op kermissen. "Het is een bijna ongrijpbare groep van ongeveer 12 tot 16 jaar, waar de politie helaas weinig middelen voor heeft om flink tegen op te treden", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "We zien ze vaak nog rondhangen nadat ze van het terrein zijn verwijderd."

Begin deze maand liep het uit de hand in Emmeloord, waar meer dan honderd jongeren doelbewust spullen van kermisexploitanten vernielden. Ook werd er met stenen en vuurwerk gegooid. Een groep hield zich tot diep in de nacht op bij de stand- en slaapplekken van de exploitanten. Daar werd getoeterd en lawaai gemaakt en exploitanten werden uitgescholden voor "kankerzigeuner". Mogelijk was een ruzie tussen een kermismedewerker en een bezoeker de aanleiding voor de ongeregeldheden.

"Zo'n grote groep levert een zeer onveilig gevoel op voor de exploitanten en hun gezinnen", zegt Lubach-Koers. De kermis in Emmeloord moest eerder sluiten, terwijl een flink deel van de omzet juist uit de avond moet komen. "Uiteindelijk legt de vergunningverlener de kosten voor extra beveiligers en hogere hekken weer bij ons en dat zien bezoekers terug in de entreeprijzen van attracties."