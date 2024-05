Veel geïnteresseerden bij leegverkoop Pastoe-magazijn na doorstart

"Zo'n kans krijg je maar één keer. Of eigenlijk: zo'n kast krijg je maar één keer." Zichtbaar verrukt rekent een bezoeker van de magazijnverkoop van meubelmaker Pastoe zijn aankoop af. Het bedrijf ging begin dit jaar failliet. "Ik ben al zo lang liefhebber. Normaal zou ik mij zo'n kast niet hebben kunnen veroorloven." Vandaag en morgen is er magazijnleegverkoop en die trekt veel geïnteresseerden.

Pastoe, opgericht in 1913, had flinke schulden. Toen het bedrijf in februari bankroet ging hoopte het op een doorstart. Die kwam er met hulp van de Nederlandse designbedrijven Moooi en RSGA Design. "Het wordt voor een designbedrijf dat ambachtsproducten van kwaliteit levert steeds lastiger om zichzelf in de markt te zetten", zegt Titus Darley, oprichter van RSGA Design.

Flink prijskaartje

De prijskaartjes bij de uitverkoop van de voorraad in de voormalige fabriek van Pastoe in Houten liegen er soms niet om, ondanks de soms hoge kortingen. Verkoopprijzen van 1000 euro of meer maakten de iconische designmeubelen nooit bereikbaar voor Jan met de pet.

"Het is eigenlijk wel heel triest, hè?", zegt een oudere bezoeker een beetje verlegen voor ze haar slag slaat. Dat vinden ook twee jongere bezoekers bij het afrekenen van een tv-meubel. "Toch moesten moesten we gaan kijken. We hebben heel lang in de rij gestaan. Maar het is het waard."