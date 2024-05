Drievoudig olympisch kampioen en voormalig beste hockeyster ter wereld Welten stopt

Lidewij Welten zet een punt achter haar hockeycarrière, zo meldt ze via haar club Kampong. De 33-jarige Brabantse had al eerder aangekondigd dat de play-offs van deze maand waarschijnlijk haar laatste wedstrijden zouden zijn. Dat besluit is nu definitief geworden.

Welten staat bekend als een van de beste Nederlandse hockeysters ooit. De aanvalster won met het Nederlands elftal drie keer goud op de Olympische Spelen en werd driemaal wereldkampioen. Ze speelde 247 interlands, waarmee ze vijfde staat op de lijst met recordinternationals. In 2015 werd ze verkozen tot beste hockeyster ter wereld.

Ook op clubniveau vierde Welten grote successen. Ze won dertien landstitels met Den Bosch voordat ze in 2022 overstapte naar Kampong. Met die club speelt ze deze maand dus nog de play-offs om het landskampioenschap.

Blessureleed

De laatste jaren van Welten werden gekenmerkt door blessureleed. Daardoor miste ze in 2023 onder meer het Europees Kampioenschap in Duitsland en de FIH Pro League.

Mede daarom besloot bondscoach Paul van Ass begin dit jaar dat hij Welten niet zou meenemen naar de Olympische Spelen in Parijs. Dat betekende in de praktijk dat de interlandloopbaan van Welten erop zat. "Ze was verdrietig en boos. En dat mag van mij ook. Het zal nog wel even duren voordat de acceptatie er is", zei de bondscoach toen.