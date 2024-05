Pogacar wint tijdrit Giro na uithaal op slotklim, Arensman stijgt in klassement

Tadej Pogacar heeft vrijdag de individuele tijdrit over 40,6 kilometer gewonnen in de Giro d'Italia. Aanvankelijk leek de Sloveen in het roze niet te kunnen tippen aan de bliksemsnelle tijd van Filippo Ganna, maar met een ferme uithaal op de slotklim overvleugelde hij alles en iedereen met een tijd van 51.46 minuten.

Pogacar versterkte zo zijn nummer een positie in het algemeen klassement en heeft nu een 2.36 minuten voorsprong op de nummer twee, de Colombiaan Daniel Martinez. Geraint Thomas was op voorhand een van de favorieten, maar stelde teleur en zakte naar de derde plek in klassement. De Brit verloor 2 minuten op Pogacar.

Thymen Arensman reed wél een zeer goede tijdrit. De Nederlander werd vierde, net achter Magnus Sheffield, en was slechts een minuut langzamer dan Pogacar. Zo maakte de 24-jarige renner een mooie sprong in het klassement naar de elfde plaats. Voor de start stond hij 26ste op 4 minuten en 9 seconden. Plots ligt een top 10-notering in het verschiet.

Cian Uijtdebroeks van Visma-Lease a Bike werd 20ste in de tijdrit. De Belg verliest een paar plekken in het klassement maar beperkt enigszins de schade. Wel raakt hij de witte trui (het jongerenklassement) kwijt aan Luke Plapp.

Steil muurtje

Het merendeel van het 40,6 kilometer tellende parcours van de zevende etappe in de Ronde van Italië verliep nagenoeg vlak. Tot die slotklim van 6,5 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2 procent.

In het rondeboek wordt die weg naar Perugia aangeduid als een beklimming van de vierde categorie, maar vergis je niet: de klim begint met een steil muurtje van 1,3 kilometer met een gemiddelde van 10,7 procent.