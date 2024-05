PSV heeft beet en neemt talent Tillman over van Bayern

Al langer hing een definitieve overname van Tillman in de lucht. Algemeen directeur Marcel Brands gaf enkele weken terug al aan dat hij van plan was de koopoptie in het contract te lichten, terwijl ook Tillman zelf open stond voor een vast verblijf in Eindhoven.

"Ik ben heel blij dat ik langer bij PSV blijf. Het eerste seizoen is geweldig geweest en ik hoop dat we de komende jaren nog veel prijzen gaan pakken", vertelt Tillman op de clubwebsite van PSV. "Dat geeft me het vertrouwen dat ik hier op de juiste plek ben en dat ik me hier kan ontwikkelen tot een nog betere voetballer."

Vorige week sprak de NOS al met Tillman over zijn toekomst, bekijk hieronder dat gesprek: