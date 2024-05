In Vlissingen gevonden zeemijn vernietigd op open zee

De lading van de mijn was te groot om op land te vernietigen. Er zat geen ontsteking in, daarom is de mijn de afgelopen dagen in het water blijven liggen.

De zeemijn bevatte 726 kilo aan chemische springstof en behoort het tot de zwaarste categorie zeemijnen, meldt defensie. "Deze dropten Duitsers in de oorlog onder meer uit vliegtuigen."

Volgens defensie komt het nog geregeld voor dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. "Maar een explosief van deze omvang wordt niet al te vaak aangetroffen, zeker niet op deze locatie."