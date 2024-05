Geen onschuldige spelletjes

Het misleidende gedrag van de AI-systemen vond vooral plaats tijdens het spelen van spelletjes, waardoor het onschuldig en ongevaarlijk kan lijken. Maar onschuldig is het volgens de onderzoekers allerminst: "Dit kan in de toekomst leiden tot doorbraken in AI, die kunnen ontaarden in vergevorderde vormen van misleiding", zegt hoofdonderzoeker Peter Park van de Amerikaanse technische universiteit MIT in een begeleidend persbericht.

"AI-systemen die leren om te misleiden en manipuleren zijn absoluut een bron van zorg", reageert computerwetenschapper Roman Yampolskiy van de University of Louisville, zelf niet betrokken bij het onderzoek. De studie legt volgens hem een fundamenteel probleem bloot wat betreft de veiligheid van AI: "Het optimaliseren van systemen hoeft niet overeen te komen met menselijke voorkeuren".

Yampolskiy maakt zich net als Park zorgen over het moment dat dit soort strategieën niet alleen in spelletjes, maar ook in de echte wereld gaan worden gebruikt. "Dat kan mogelijk leiden tot schadelijke manipulaties en misleidingen in de politieke arena, bij economische onderhandelingen of in persoonlijke interacties."

Computerwetenschapper Stuart Russell van de University of California benadrukt de ondoorzichtigheid van dit soort AI-systemen. "We hebben geen idee hoe ze werken. En zelfs als we dat wel wisten, zouden we nog niet kunnen aantonen dat ze veilig zijn - simpelweg omdat ze dat niet zijn".

De misleiding laat in zijn ogen andermaal zien dat er harde eisen moeten worden gesteld aan AI om veilig en eerlijk te zijn. "Het is vervolgens aan de ontwikkelaars om systemen te ontwerpen die aan die eisen voldoen".