Onderzoek naar 'incident' met Joost Klein op songfestival, voorlopig geen repetitie

Joost Klein, de Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival, repeteert tot nader order niet voor de finale van morgen. De organisatie van het evenement doet onderzoek naar een "incident" rond Klein.

"We doen onderzoek naar een incident dat aan ons is gemeld", staat in een verklaring van de organiserende European Broadcasting Union (EBU).

Het is niet duidelijk om wat voor incident het gaat, de EBU wil verder geen commentaar geven. Joost Klein plaatste zich gisteravond met Europapa voor de finale van het evenement, dat in de Zweedse stad Malmö wordt gehouden.

Bij de persconferentie na afloop van de halve finale was er een opvallend moment. Journalisten mochten vragen stellen aan Joost Klein en de andere winnaars van de avond, onder wie de Israëlische deelneemster Eden Golan.

De deelname van Israël leidt tot protesten van mensen die vinden dat het land vanwege de oorlog in Gaza niet mee mag doen. Er zijn onder meer betogingen bij het hotel van de zangeres.

Hoofd onder Nederlandse vlag

Een Poolse journalist vroeg aan Golan of ze erbij had stilgestaan dat ze door haar aanwezigheid andere artiesten en het publiek in gevaar brengt. Daarop zei de persvoorlichter dat ze daar niet op hoefde te antwoorden.

"Waarom niet?" reageerde Joost Klein. Hij zat bij het stellen van die vraag met zijn hoofd onder een Nederlandse vlag, maar haalde die er bij zijn reactie af. Daarna gaf de Israëlische zangeres alsnog antwoord. Het moment was niet goed te zien op officiële beelden, maar is wel geregistreerd door iemand uit de zaal.

