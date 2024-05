Vanavond op tv: 'Palestijnen gecensureerd' • Oekraïne stuurt versterking naar Charkiv • Meer leerplichtige jongeren thuis

'Instagram en Facebook censureren Palestijnen'

Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël melden met name (pro-)Palestijnse gebruikers van Instagram en Facebook een onverklaarbare afname van zichtbaarheid van hun berichten wanneer die over de Palestijnen gaan. Meta ontkent dat het fenomeen - ook wel shadowbanning genoemd - bestaat. Maar de Meta Oversight Board, de toezichtraad van moederbedrijf Meta, bevestigt de censuur wel degelijk. In de studio is verslaggever Roel van Niekerk.

Dit verhaal is onderdeel van de tweede aflevering van onze serie 'Ophef'. In de eerste aflevering van de serie keken we naar de onzichtbare invloed van kunstmatige intelligentie op verkiezingscampagnes.