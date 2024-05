Rotterdam gaat overlast Oost-Europeanen radicaal aanpakken

Het aantal Oost-Europeanen dat dakloos door Nederland zwerft groeit al jaren. In Rotterdam gaat volgende maand een speciale opvang buiten de stad open. Daar kan deze groep in zes tot acht weken afkicken, terug worden begeleid naar werk of naar hun land van herkomst.

Het gaat meestal om mannen die voor werk naar Nederland zijn gekomen, vervolgens hun baan verliezen en daarmee hun slaapplaats. Eenmaal dakloos raken ze aan de drank of aan de drugs en zorgen ze op verschillende plaatsen voor overlast. "Deze groep daklozen is onacceptabel geworden. Hier moet nu echt een einde aan komen", zegt wethouder Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam die het 'Actieplan Buitenslapers' bedacht.

Buijt ziet in zijn stad zelfs mensen die in Oost-Europa al dakloos waren. Die komen naar Rotterdam, op zoek naar de beste voorzieningen. "Mensen die liever in Rotterdam dan in Boekarest dakloos zijn." Hij noemt het een zeer onwenselijke ontwikkeling. "Voor die mensen is hier sowieso geen plek."

Wonen in de parkeergarage

"De doelstelling is: in Rotterdam slaapt niemand meer op straat. Maar hou je je niet aan onze regels, dan gaan we er alles aan doen om je terug te sturen naar het land van herkomst", aldus de wethouder.

Volgens Peter van Drunen van de Nico Adriaans Stichting die de opvang van de groep organiseert, is het heel goed dat er iets komt dat niet vrijblijvend is: "Je kunt hier niet zomaar doen en laten wat je wilt. We monitoren alle mensen die hier verblijven en we willen ervoor zorgen dat ze uiteindelijk weer zo goed mogelijk vertrekken."

Bewoners van de appartementen in de centraal gelegen Markthal ervaren dagelijks de overlast door de groep daklozen. Imke Swierstra en zijn vrouw durven hun auto, net als vele anderen, niet meer in de door hun gehuurde parkeergarage te parkeren. In de garage wonen inmiddels zo'n vijftien mannen die drugs gebruiken, auto's vernielen en overal hun behoefte doen, zeggen de bewoners.

De mannen slapen in de trappenhuizen, zegt Swierstra: "Ik snap dat het voor de gemeente een grote uitdaging is om iets met deze groep te doen omdat ze gewoon legaal in Nederland mogen zijn. Of de plannen van de wethouder haalbaar zijn, weten we niet. Wij willen gewoon dat ze uit de parkeergarage weggaan."

Grootschalige aanpak

Bij de Pauluskerk in Rotterdam kunnen daklozen al jaren overdag terecht voor hulp. Medewerker bij de kerk Agda Frederikze erkent dat de groep dakloze Oost-Europeanen regelmatig voor overlast zorgt, ook in en om de kerk. Maar ze gelooft niet dat de problemen die deze mensen hebben in zes tot acht weken kunnen worden opgelost. "Voor een aantal is het mooi dat er een start wordt gemaakt, maar wij denken dat het echt onvoldoende is."

Buijt heeft juist goede hoop dat de nieuwe aanpak zal werken. "We slagen er de laatste twee jaar al in om 500 mensen vrijwillig terug naar het land van herkomst te krijgen. We hebben ook 500 mensen terug naar werk begeleid. Nu gaan we dat veel grootschaliger aanpakken."