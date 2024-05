Aantal thuiszittende leerplichtige jongeren met een derde toegenomen

Het aantal leerplichtige jongeren dat thuiszit, is met een derde gestegen. Dat staat in een Kamerbrief van demissionair minister Primair en Voortgezet Onderwijs Paul. Het gaat om in totaal 13.707 jongeren in het schooljaar 2022-2023. Een jaar eerder was het totale aantal jongeren dat verzuimde 10.240.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verzuim. Absoluut verzuim betekent dat een jongere gedurende het jaar niet is ingeschreven bij een onderwijsinstelling en geen vrijstelling heeft. Het absolute verzuim van langer dan drie maanden is met 74 procent gestegen. Dat zijn ruim 5500 jongeren.

De afgelopen jaren steeg het aantal jongeren dat absoluut verzuimt: