Thiem (30), voormalig winnaar US Open, stopt dit jaar als tennisser

Dominic Thiem heeft aangekondigd dat hij aan het einde van dit seizoen zijn tenniscarrière zal beëindigen. De 30-jarige Oostenrijker deelde dit nieuws in een video op Instagram. Thiem kampt met een slepende polsblessure.

"Het is niet zoals ik het gewild had, maar ik heb lang nagedacht over dit moment. Ik heb succes ervaren en het avontuur was ongelooflijk. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Echter, ik ben tot de conclusie gekomen dat dit de enige juiste beslissing is. Ik kijk uit naar de toekomst", aldus Thiem. Wat hij precies gaat doen, vermeldt de tennisser niet.

US Open 2020

De voormalig nummer drie van de wereld kende zijn hoogtepunt in 2020, toen hij de US Open won. Daarnaast bereikte hij in 2018 de finale van de Australian Open en haalde hij in 2018 en 2019 de eindstrijd van Roland Garros.