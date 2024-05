Ajax vindt opvolger Kroes: Geelen op interim-basis algemeen directeur

Ajax heeft commercieel directeur Menno Geelen op interim-basis aangesteld als algemeen directeur. Hij is in die functie de opvolger van Alex Kroes, die aanvankelijk werd geschorst wegens aandeelhandel met voorkennis en later als technisch directeur aan de slag ging.

Volgens de KNVB-regels moest Ajax op korte termijn een nieuwe algemeen directeur aanstellen. De 42-jarige Geelen, die al sinds 2010 werkzaam is bij Ajax, wil terugkeren in zijn oude functie zodra de Amsterdamse club een permanente algemeen directeur vindt.

"Ik kijk ernaar uit om deze rol tijdelijk op me te nemen", zegt Geelen in een persbericht van Ajax. "Organisatorisch zijn we hiermee voor de komende periode op orde en creëren we de bestuurlijke rust die nodig is."