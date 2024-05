Ajax benoemt Geelen op interim-basis als algemeen directeur

Ajax heeft commercieel directeur Menno Geelen op interim-basis aangesteld als algemeen directeur. Hij is in die functie de opvolger van Alex Kroes, die aanvankelijk werd geschorst wegens aandeelhandel met voorkennis en later als technisch directeur aan de slag ging.

Volgens de KNVB-regels moest Ajax op korte termijn een nieuwe algemeen directeur aanstellen. De 42-jarige Geelen, die al sinds 2010 werkzaam is bij Ajax, wil terugkeren in zijn oude functie zodra de Amsterdamse club een permanente algemeen directeur vindt.

"Ik kijk ernaar uit om deze rol tijdelijk op me te nemen", zegt Geelen in een persbericht van Ajax. "Organisatorisch zijn we hiermee voor de komende periode op orde en creëren we de bestuurlijke rust die nodig is."

Ajax maakte verder bekend dat Kroes tot de zomer van 2026 heeft getekend als technisch directeur. De opvolger van Sven Mislintat moet de spelersgroep van een kwaliteitsimpuls voorzien op de transfermarkt.

"De voortgang van het werk op voetbalvlak heeft nu de hoogste prioriteit", zegt Geelen. "Alex Kroes en Marijn Beuker (Director of Football, red.) moeten samen met de mensen om hen heen vol door kunnen. Mijn taak is onder meer om ervoor om te zorgen dat zij zich hier op kunnen richten en dat tegelijkertijd ook alle andere afdelingen en collega's optimaal kunnen functioneren."

Chaotisch jaar

Ajax maakt op sportief en bestuurlijk vlak een chaotisch jaar door. De 36-voudig landskampioen staat op een teleurstellende vijfde plaats in de eredivisie en diverse bestuurders en beleidsmakers vertrokken om uiteenlopende redenen. Ook een trainer voor volgend seizoen ontbreekt: de 35-jarige Italiaan Francesco Farioli van OGC Nice is de voornaamste kandidaat, na het afhaken van de Engelsman Graham Potter.

De functie van algemeen directeur werd bij Ajax van 2016 tot 2023 ingevuld door Edwin van der Sar. De oud-doelman zei bij zijn vertrek: "Ik ben op. We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest."