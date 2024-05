Militaire leider wint verkiezingen Tsjaad, tegenstander spreekt van fraude

Afrika-correspondent Saskia Houttuin:

"Déby heeft in de afgelopen jaren de banden aangehaald met andere partners. Bijvoorbeeld met de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze op militair gebied mee samenwerken. Ook de band met Rusland springt in het oog: Déby was in januari op bezoek bij Poetin in Moskou. Dat ligt wel een beetje gevoelig, met name in het Westen.

De angst is dat Tsjaad het volgende land in de Sahel wordt dat het Westen de rug toekeert. De verwachting is dan ook niet dat Frankrijk zich heel kritisch uit zal laten over de verkiezingen in Tsjaad en de uitslag waarin Déby wordt uitgeroepen tot president."