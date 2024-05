Potter wordt geen coach van Ajax, 35-jarige Farioli nu topprioriteit

Farioli, die een stuk goedkoper en haalbaarder is dan Potter, staat momenteel vijfde in de Franse competitie. Kroes en Beuker zijn gecharmeerd van de talentvolle trainer, maar binnen Ajax zijn er ook twijfels. Met zijn 35 jaar is hij voor een trainer piepjong en daarbij is hij nog niet heel lang actief op het hoogste niveau.

Drie jaar geleden zette Farioli zijn eerste stappen als hoofdtrainer bij het Turkse Fatih Karagümrük en stapte vervolgens over naar Alanyaspor. Afgelopen zomer tekende Farioli een contract bij Nice.

Het is voor Kroes erg belangrijk dat er snel een trainer wordt gepresenteerd. Ajax wil na een dramatisch verlopen seizoen graag snel beginnen aan de wederopbouw van de club, waarbij de trainer een belangrijke rol speelt.