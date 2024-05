Apple zegt sorry voor 'verpletterende' iPad-reclame

In een verklaring aan de Amerikaanse advertentiewebsite Ad Age zegt Tor Myhren, verantwoordelijk voor marketing bij Apple, spijt te hebben van de keuze. "Met deze video hebben we de plank misgeslagen, en dat spijt ons."

Apple heeft nauwe banden met de creatieve industrie en daar verwijst Myhren in zijn verklaring naar. "Creativiteit zit in ons DNA en het is ongelooflijk belangrijk voor ons om producten te ontwerpen die creatievelingen over de hele wereld kunnen gebruiken."