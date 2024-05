Zuid-Korea wil ministerie van Lage Geboortecijfers om bevolkingskrimp tegen te gaan

Zuid-Korea wil een ministerie van Lage Geboortecijfers oprichten om de enorme bevolkingskrimp in het land tegen te gaan. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol sprak op een persconferentie van "een nationale noodsituatie". Onbekend is nog met welke maatregelen het nieuwe ministerie het geboortecijfer wil stimuleren.

Zuid-Korea heeft al jaren het laagste geboortecijfer ter wereld. Vorig jaar brak het zijn eigen record. Zuid-Koreaanse vrouwen kregen toen gemiddeld 0,72 kinderen, tegen 0,78 in 2022. Voor een stabiele bevolkingsgroei is een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 nodig. Ter vergelijking: Nederland heeft een vruchtbaarheidscijfer van 1,49, maar door migratie naar Nederland groeit de bevolking hier al jaren.

Demografische tijdbom

Het lage vruchtbaarheidscijfer in Zuid-Korea heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Omdat Zuid-Korea een streng migratiebeleid heeft, kan het aantal inwoners van 51 miljoen deze eeuw halveren. Er wordt daarom gesproken van een demografische tijdbom.

Door de bevolkingskrimp vergrijst de bevolking in rap tempo. Daardoor zullen er in de toekomst te weinig werkende inwoners zijn om de grote groep ouderen te verzorgen. Ook zijn er veel zorgen over het Zuid-Koreaanse leger omdat er zijn steeds minder militairen zijn om het land te verdedigen.

Op zijn eerste persconferentie in twee jaar erkende president Yoon dat hij de laatste jaren te weinig heeft gedaan om de leefomstandigheden van de Zuid-Koreanen te verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om kinderen te krijgen. Zuid-Korea kampt al jaren met een veeleisende werkcultuur, waarbij mensen heel lange dagen maken. Daarnaast stagneren de lonen al jaren, terwijl de kosten voor het levensonderhoud stijgen. Bovendien is onderwijs duur.

Ook is er een grote loonkloof tussen mannen en vrouwen en neemt het aantal huwelijken af. Gehuwd zijn wordt in Zuid-Korea gezien als een voorwaarde voor het krijgen van kinderen. President Yoon heeft verbeteringen beloofd om de komende jaren de lage geboortes aan te pakken.

Vaderschapsverlof

"Dit is geen kwestie waar we de tijd voor kunnen nemen om aan te werken", zei Yoon terwijl hij voor een bord stond met de tekst 'het stopt hier nu'. "Economie en het scheppen van banen is ook belangrijk, maar wat ik belangrijker vind is het oplossen van de problemen van ieder persoon", zei Yoon.

De laatste jaren zat de Zuid-Koreaanse regering niet stil. Er werd meer dan 200 miljard euro uitgeven aan pogingen om de bevolking te stimuleren tot het krijgen van meer kinderen. Zo waren er initiatieven voor betaald vaderschapsverlof, een extra financiële bijdrage voor nieuwe ouders en veel campagnes. Dat alles zonder succes.

De verwachting is dat het vruchtbaarheidscijfer in 2024 verder zal dalen in Zuid-Korea.