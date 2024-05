Premier Modi trots op Indiase economie, maar 'voor de armen is er geen vooruitgang'

In India (1,4 miljard inwoners) kunnen kiezers nog tot 1 juni hun stem uitbrengen in de parlementsverkiezingen die op 19 april van start zijn gegaan. Premier Modi mikt op een derde ambtstermijn. Onder hem is het land uitgegroeid tot de vijfde economie ter wereld. De komende jaren bereikt India naar verwachting de top-3, zo benadrukten Modi en andere leden van regeringspartij BJP in de verkiezingscampagne.

Maar het economische groeicijfer wordt betwist. Critici zeggen bovendien dat essentiële cijfers over de Indiase economie ontbreken, waardoor tientallen miljoenen mensen sociale voorzieningen mislopen - met alle gevolgen van dien.

Dat laatste is goed zichtbaar in de sloppenwijk Lal Gumbad Basti in het zuiden van de hoofdstad New Delhi. Mensen daar zeggen dat ze voedselhulp nodig hebben. Om daarvoor in aanmerking te komen, hebben ze een voedselkaart nodig, maar die krijgen ze niet. "India gaat vooruit, maar alleen voor de rijken", zegt bewoner Kaushalya. "Voor de armen is er geen vooruitgang."

Kaushalya verdient nauwelijks 50 euro per maand als schoonmaakster en het inkomen van haar man is onregelmatig. Haar schoonouders hebben een voedselkaart, maar alleen voor henzelf. Dat het gezin inmiddels is uitgebreid met een schoondochter en twee kinderen maakt het lastig. Daarom vroeg ze drie jaar geleden haar eigen kaart aan, zonder succes. "Ik word van het kastje naar de muur gestuurd."