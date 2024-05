Netanyahu vastbesloten oorlog voort te zetten, 'ook zonder hulp VS'

Premier Netanyahu zegt dat Israël desnoods zonder hulp van de VS de oorlog zal voortzetten als dat land de wapensteun stopzet. "Als het moet, vechten we met onze vingernagels", aldus Netanyahu in een videoboodschap. Hij reageerde daarin op de aankondiging van de VS voorlopig geen aanvalsmunitie naar Israël te sturen.

De Amerikaanse president Biden zei gisteren dat de VS stopt met het leveren van wapens die kunnen worden gebruikt voor een aanval op Rafah. "Als ze Rafah binnentrekken, ga ik niet de wapens leveren die tot nu toe gebruikt zijn in de steden", zei Biden. "Er zijn in Gaza burgers gedood door dit soort bommen."

Biden zei ook dat de VS Israëls verdediging blijft steunen en munitie blijft leveren voor het raketschild Iron Dome. "We trekken niet onze handen af van Israëls veiligheid, maar wel van de mogelijkheid om oorlog te voeren in dat gebied."

De VS heeft eerder deze week al een munitielevering aan Israël in de wacht gezet vanwege het geplande Israëlische grondoffensief in Rafah. Volgens Amerikaanse media gaat het om bommen die Israël gebruikt om ondergrondse bunkers van Hamas te bombarderen.

'Meningsverschillen overwinnen'

In een vannacht gepubliceerd interview met de Amerikaanse talkshowhost Dr. Phil gaat Netanyahu in op zijn relatie met Biden. "Meningsverschillen hebben we altijd kunnen oplossen. Ik hoop dat we dat nu ook kunnen, maar we zullen doen wat we moeten doen om ons land te beschermen. En dat betekent ook dat we Hamas zullen verslaan in Rafah, we hebben geen andere keuze."

Ook de Israëlische ambassadeur in de VS, Herzog, noemt het achterhouden van munitie een "verkeerd signaal aan Hamas en onze vijanden in de regio". Volgens Herzog is het zeer ongelukkig dat de VS zijn bondgenoot "in een hoek drijft".

De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Al tientallen jaren doneert het land wapens en munitie aan Israël, op jaarbasis gaat het om zo'n drie miljard dollar. De Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations rekende uit dat de VS sinds de invasie van Israël in Gaza op 7 oktober "meer dan honderd wapentransporten" heeft gedaan.

Duitsland begrijpt keuze VS

Ook Duitsland overweegt wapenleveringen aan Israël stop te zetten. De Duitse minister van Defensie Pistorius zei gisteren in het tv-programma Heute Journal dat hierover "achter gesloten deuren" wordt gesproken. Hij zei dat hij de keuze van de VS om te stoppen met wapenleveringen begrijpt. Hij voegde toe dat de uiteindelijke beslissing bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de kanselarij ligt.

In het gesprek met Dr. Phil ging Netanyahu ook in op de universiteitsprotesten in veel steden in het Westen. "Er zijn daar veel onwetende mensen die geen historische kennis hebben. Ze hebben geen flauw idee wat Hamas is. Wanneer zij zeggen 'from the river to the sea', bedoelen ze het wegvagen van de staat Israël."

Phil McGraw, zoals Dr. Phil echt heet, reisde voor het interview naar Jeruzalem. Hij zei trots en vereerd te zijn om met de Israëlische premier te mogen praten. In het weinig kritische interview van bijna een uur zegt Dr. Phil dat de strijd van Israël ook een Amerikaanse strijd is. Over de universiteitsprotesten zegt de talkshowhost: "Ik wil tegen iedereen zeggen dat wat er gebeurt op de campussen niet de meerderheid van het Amerikaanse volk weerspiegelt."

Dr. Phil en Netanyahu spraken ook over de vraag hoe de aanval van Hamas op 7 oktober kon gebeuren: