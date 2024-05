Darter Huybrechts breekt sleutelbeen bij vechtpartij na voetbalwedstrijd

Het eerste grote dartstoernooi op de kalender is de World Cup of Darts, eind juni in Frankfurt. Huybrechts zou daar een duo kunnen vormen met Dimitri Van den Bergh, de hoogst geplaatste Belg op de wereldranglijst.

Ruzie in Belgisch kamp

Al is het nog onduidelijk of de twee Belgen een duo willen vormen. Van den Bergh en Huybrechts kunnen niet goed met elkaar overweg, waardoor Van den Bergh liever met Mike De Decker in de Belgische ploeg wil spelen.

Vorig jaar kreeg Huybrechts nog een boete van de PDC, nadat hij De Decker bedreigd had.