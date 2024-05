Brand in Kaatsheuvel na explosief tegen woning

In een huis in Kaatsheuvel is vannacht brand uitgebroken nadat een explosief tegen de gevel was gegooid. De politie is nog op zoek naar de daders.

Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat er waarschijnlijk een molotovcocktail of zwaar vuurwerk tegen de woning is gegooid. Ooggetuigen zouden meerdere mensen bij het huis hebben gezien.

Veel schade

De brandweer kwam rond middernacht in actie. Het vuur heeft veel schade aangericht in de woning. De ruiten liggen eruit en de woonkamer is zwartgeblakerd. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.