Toezichtraad Meta: Instagram en Facebook censureren Palestijnen

Die lijst met gevaarlijke personen en organisaties is sowieso problematisch, vindt de toezichtraad. Op basis van de lijst, die niet openbaar is, verwijdert Meta namelijk geautomatiseerd berichten waarin mensen en organisaties op de lijst worden genoemd. Maar die geautomatiseerde moderatie is slecht in het maken van onderscheid tussen neutrale berichten en berichten waarin terrorisme wordt verheerlijkt, zegt Dad.

Daardoor kunnen Palestijnse journalisten bijvoorbeeld geen nieuwsberichten over Hamas plaatsen zonder te vrezen voor beperkingen van hun account. De toezichtraad maakt zich daar zorgen om. "Mensen in het oorlogsgebied worden gecensureerd op basis van slecht beleid. Dat is een probleem", vindt Dad.

Kritiek van binnenuit

De toezichtraad staat niet alleen in de kritiek. Afgelopen week publiceerden Meta-medewerkers een open brief waarin ze het bedrijf verwijten dat het "islamitische en Palestijnse medewerkers en gebruikers censureert" en al jaren te weinig investeert om dat tegen te gaan.

Eerder sloot Meta het Facebook-account van de bekende Palestijnse fotojournalist Motaz Azaiza. Hij hoorde niet waarom. Nadat media erover berichtten, herstelde het bedrijf zijn account.

Meta reageerde niet op herhaaldelijke vragen van Nieuwsuur over het beperken van de zichtbaarheid van berichten over de Palestijnse gebieden. In een eerdere reactie op onderzoek van Human Rights Watch, dat gevallen van censuur documenteerde, liet het bedrijf weten dat het moderatiebeleid "ontworpen is om iedereen een stem te geven en tegelijkertijd onze platforms veilig te houden".