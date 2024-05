GroenLinks en PvdA voorlopig niet in één Europese fractie: 'Niet over gesproken'

Dat er nog altijd verschillen zijn tussen de partijen, blijkt uit een statistiek die Eickhout recent zelf op X deelde. Een belangenvereniging voor milieuorganisaties gaf scores aan Europese fracties op basis van hoe groen hun stemgedrag de afgelopen jaren was. De Groenen, de fractie van GroenLinks, scoort het hoogst met 92 uit 100 punten. De sociaaldemocraten (S&D) kwamen uit op 70 punten. Individueel scoorde GroenLinks 99 punten en de PvdA 72 punten.

Volgens Mohammed Chahim zijn de verschillen onder meer het gevolg van de rollen die de Europese families van de PvdA en GroenLinks de afgelopen jaren aannamen in het parlement. De sociaaldemocratische fractie maakte vaak deel uit van de coalitie. De Groenen zaten meestal in de oppositie. Als je als coalitiepartner een compromis sluit over een wetsvoorstel, dan stem je tegen wetswijzigingen die niet binnen dat compromis passen, legt Chahim uit. De oppositie kan makkelijker afwijken.

Chahim sluit niet uit dat zulke verschillen deels blijven bestaan, maar denkt wel dat ze kleiner worden. "We opereren nu veel meer als één fractie. Dat is anders dan de eerste vier jaar van dit mandaat. Toen was die intensieve relatie er nog niet."

Israël en Palestina

GroenLinks-PvdA presenteerde het Europese verkiezingsprogramma vorige maand op het gezamenlijk congres. Op dat congres bleek één thema vooral te schuren binnen de partij: de oorlog in Gaza en de houding ten opzichte van Israël en Palestina. Daarover is ook in de Europese fracties verdeeldheid, zien Chahim en Eickhout. "Ik denk dat het ongezonder is als we doen alsof er geen verschillende meningen zijn," aldus Eickhout.

De lijn van de partij is duidelijk, zegt hij. "We zijn voor een tweestatenoplossing." Voor leden die het bestaansrecht van Israël ontkennen, is geen ruimte. "Wie niet voor een tweestatenoplossing is, moet bij zichzelf te rade gaan of ze dan wel bij GroenLinks-PvdA moeten zijn."