Wekdienst 10/5: Spoeddebat protest Amsterdam • Ontknoping Keuken Kampioen Divisie

Goedemorgen! Vandaag staat er in de gemeente Amsterdam een spoeddebat op het programma over de demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam. En vanavond is de ontknoping van de Keuken Kampioen Divisie.

Het weer: eerst hier en daar mist, daarna wordt het zonnig, maar in het noorden kan lage bewolking van zee binnendrijven. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook in het weekend veel zon en temperaturen die zondag in het binnenland kunnen oplopen tot 25 graden. Morgen aan de noordkust een stuk koeler door wind van zee, maar zondag is het ook daar warm.