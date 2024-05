Vijftien afzeggers, nu tegen de Emiraten: 'Nederlandse ijshockeyers zijn verwend'

Blessures, pijntjes na een lang seizoen, werk, privéomstandigheden; er zijn volgens Hopstaken legio redenen waarom potentiële internationals hebben afgezegd voor het WK in Litouwen. "De jongens die er wel waren, hebben weliswaar alles verloren, maar zijn geen enkele wedstrijd weggespeeld. Ze hebben alles gegeven."

Een van de vijftien afzeggers is de 28-jarige aanvaller Reno de Hondt, die met Tilburg Trappers al sinds 2015 in de Oberliga Nord speelt, het vierde Duitse niveau. De club uit Tilburg is de Nederlandse competitie ontgroeid.

"Met Tilburg stonden we in de halve finales van de play-offs. Het lange seizoen heeft er ingehakt", legt De Hondt uit. "Ik heb een dochtertje van net één, die ik acht maanden lang nauwelijks had gezien. Dan is het ook wel fijn om even bij je gezin te zijn. Hopelijk ben ik er volgend jaar weer bij, ik bekijk het per jaar."

Kazachse competitie

Een andere speler die Nederland goed had kunnen gebruiken, is Mike Dalhuisen, die sinds 2018 niet meer voor de nationale ploeg uitkomt. In zijn geval als gevolg van een conflict met bondscoach Doug Mason.

"Ik speelde destijds in de Kazachse competitie, toen ik voor het WK werd opgeroepen", vertelt de 35-jarige verdediger, die net aan een nieuw profavontuur bij de Sidney Ice Kings in Australië is begonnen. "Ik wilde Kazachstan niet uit, omdat ik bang was om mijn achterstallige salaris niet te krijgen. Mason heeft toen de deur dichtgegooid en sindsdien heb ik nooit meer iets gehoord van de bond."

Geconfronteerd met het grote aantal afzeggers bij Oranje antwoordt Dalhuisen: "Geen vrij willen nemen van je werk, zoiets gaat er bij mij niet in. Het hoort een droom te zijn om voor het Nederlands team te spelen."