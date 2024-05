Van de Zandschulp wint in Rome en treft topper Auger-Aliassime, ook Nadal door

Botic van de Zandschulp heeft op het masterstoernooi in Rome de tweede ronde bereikt. Hij klopte de Amerikaan Nicolas Moreno de Alboran, net als hij een qualifier, na drie uur met 7-5, 6-7 (5), 7-6 (4).

Moreno De Alboran (de nummer 136 van de wereldranglijst) toonde lef, vooral door de lengte in zijn slagen. Hij drong Van de Zandschulp (112de) naar achteren, maar die overleefde twee breakpoints en sloeg zelf toe bij 5-5.

In set twee liet Van de Zandschulp bij 5-5 juist een breekkans liggen en het werd overwerk na een beroerde tiebreak. In de derde set miste de Nederlander bij 5-4 een matchpoint, maar hij werkte bij 5-5 met een achterwaartse backhandsmash ook een breakkans weg. En hij won daarna alsnog.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime, die op de twintigste plaats van de wereldranglijst staat. Vrijdag staat de tweede ronde op het programma.

Nadal klopt Belg

Eerder op de dag rekende Rafael Nadal in drie sets af met de Belg Zizou Bergs: 4-6, 6-3, 6-4. Nadal speelt in de tweede ronde tegen de Poolse Hubert Hurkacz, die niet in actie kwam in de eerste ronde.