Eigen jeugd moet FC Groningen naar eredivisie schieten in beslissend duel met Roda

De club heeft eindelijk zijn gezicht weer terug, zegt Drent. "Vorig jaar was het slechtste seizoen ooit. Geen inzet. Geen beleving. Het DNA van FC Groningen ontbrak totaal. Er is zo'n wanbeleid gevoerd de afgelopen jaren. Er zijn zóveel dure en slechte spelers gehaald. Het is haast krankzinnig. Groningen was best een rijke club, maar dat is het nu echt niet meer."

Terug naar 1999

Het verhaal lijkt sterk op de laatste keer dat de club promoveerde naar de eredivisie, in het seizoen 1999-2000. "Wij hadden ook een goed jeugdelftal", vertelt Jan van Dijk, destijds de trainer. "Die jongens hadden geluk dat we moesten bezuinigen, de dure spelers moesten weg. We moesten die jonge jongens wel opstellen."

Moeiteloos noemt hij ze nog op: Sander van Gessel, Paul Matthijs, Kurt Elshot én zijn zoons Gregoor en Dominique. Gecombineerd met de ervaring van Martin Drent en Hans Visser. "En niet te vergeten: Arjen Robben kwam eraan, hij was nog heel jong, 16 jaar."