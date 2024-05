Explosie bij appartementencomplex Den Haag, verdachte straat verderop aangehouden

In Den Haag is vannacht een explosie geweest bij een appartementencomplex. De politie heeft niet veel later een verdachte aangehouden, waarbij twee waarschuwingsschoten gelost werden.

De ontploffing was aan de Meppelweg, in de buurt van het HagaZiekenhuis. Niemand is gewond geraakt. Wel is op beelden te zien dat de ruit van de ingang is gesneuveld.

De politie heeft niet veel later een verdachte aangehouden die op de vlucht was geslagen. Hij zou in een taxi zijn gestapt. Agenten losten twee waarschuwingsschoten om de verdachte aan te houden. Dat gebeurde aan de Zilverstraat, die parallel ligt aan de Meppelweg.

Over de identiteit van de verdachte en het motief is nog niks bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.