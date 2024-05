Vaargeul bij ingestorte brug Baltimore eind deze maand weer helemaal open

Eind deze maand moet de vaargeul bij de ingestorte brug in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland weer helemaal vrij zijn voor het scheepvaartverkeer. De bedoeling was dat de vaarroute vandaag weer als vanouds zou functioneren, maar door slechte weersomstandigheden en de complexe operatie is die deadline niet gehaald.

Eind maart botste een containerschip tegen de Francis Scott Key Bridge die vervolgens instortte. Zes mensen kwamen om het leven.

Het schip ligt nog altijd in de weg. De Amerikaanse minister van Transport Buttigieg zegt tegen de BBC dat hij verwacht dat "eind mei" het schip is weggehaald en de vaarroute weer helemaal vrij is.

Oorzaak nog onduidelijk

De doden waren bouwvakkers die op het moment van de aanvaring op de brug aan het werk waren. Woensdag werd het laatste slachtoffer gevonden en uit het water gehaald.

Het onderzoek om de oorzaak van het ongeluk vast te stellen, is nog niet klaar. De FBI onderzoekt of er iemand strafrechtelijk vervolgd moet worden.

Zo verliep de aanvaring: