Man schiet twee agenten neer in Parijs met dienstwapen

In Parijs zijn vanavond twee politiemensen neergeschoten. Een man werd op het politiebureau vastgehouden, maar wist het wapen van een van de agenten te grijpen. Een van hen is ernstig gewond geraakt.

Het incident gebeurde rond 22.30 uur op een bureau in het dertiende arrondissement, in het centrum van de Franse hoofdstad. Het is niet duidelijk of de dader alweer is opgepakt.

Le Figaro meldt dat een van de agenten ernstig gewond is geraakt aan de buik, terwijl de ander in het dijbeen is geraakt.

Op beelden is te zien dat ambulances aankomen bij het politiebureau: