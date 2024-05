UvA weet niet met wie ze onderhandelen: 'Studenten met gezichtsbedekking aan tafel'

Al dagen is de Universiteit van Amsterdam (UvA) het strijdtoneel van pro-Palestijnse demonstraties. Ook vanavond waren enkele duizenden mensen op de been en greep de ME in. Peter-Paul Verbeek, rector magnificus aan de UvA, reageert in Nieuwsuur op de gebeurtenissen op zijn universiteit. Hij zegt voortdurend in gesprek te zijn met demonstranten. Wat daarbij volgens hem niet helpt, is dat een deel van die groep aan de onderhandelingstafel gezichtsbedekkende kleding draagt.

"Dat is echt een handicap in het gesprek", zegt de rector. "Je verstaat elkaar moeilijk en het is gewoon heel belangrijk dat je weet met wie je in gesprek bent."

Verbeek zegt aan tafel te zitten met studenten, die ook betrokken zijn bij actiegroepen, en een aantal UvA-docenten. Dat niet iedereen daarbij zijn gezicht laat zien, vindt de rector ingewikkeld. "Maar het is ook heel belangrijk dat je probeert om te de-escaleren."

Aangifte

Gisteren werd het Binnengasthuisterrein in het centrum van de stad door de politie ontruimd nadat de UvA aangifte had gedaan. Betogers belaagden de politie door brandblussers leeg te spuiten en met voorwerpen te gooien. ME'ers deelden klappen uit aan demonstranten.

Verbeek zegt over te zijn gegaan tot aangifte omdat de situatie te onveilig werd. "Stenen werden uit de straat gehaald, er kwamen mensen met fakkels die de demonstratie poogden te verstoren, de barricades maakten het onmogelijk voor hulpdiensten er nog bij te komen. Dat konden we niet laten voortbestaan."

Carlos van Eck, die namens de studenten onderhandelt met het bestuur van de UvA, zegt dat de politie werd ingezet toen zij nog in gesprek waren. "Dat is natuurlijk ontzettend slecht." Rector Verbeek noemt dit pertinent onwaar. "Ik was erbij toen die aangifte werd gedaan en dat is gebeurd na het laatste gesprek."

Brief docenten

Ook docenten deden mee aan de bezetting. In een open brief halen ze vandaag hard uit naar het universiteitsbestuur. In die brief staat: 'Het bestuur heeft blijk gegeven van kwade trouw tijdens de onderhandelingen met studenten en medewerkers. We zijn geschokt door de absolute minachting, het gebrek aan respect en de algemene onwil van het bestuur jegens haar studenten en personeel.'

"Het is heel verdrietig om dit te lezen", zegt Verbeek. "We willen demonstraties natuurlijk helemaal niet verbieden. Dat hoort erbij en mag gewoon als je niet intimideert, geen geweld gebruikt, geen bezettingen doet, et cetera."

Met mensen die vernielingen hebben aangericht, zegt Verbeek niet meer in gesprek te willen. "Dat laat zien dat je niet op een redelijke manier met elkaar kunt praten. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten met wie je aan tafel zit."

De eisen die de demonstranten op tafel hebben gelegd, waaronder het verbreken van de banden met bedrijven en organisaties die Israël steunen, noemt Verbeek "eigenlijk bijna niet bespreekbaar". Met welke