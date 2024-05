El Kaabi weer goudhaantje Olympiakos, dat eerste Europese finale in historie bereikt

Olympiakos heeft voor het eerst in zijn historie een Europese finale bereikt. Na de 4-2 zege bij Aston Villa van vorige week wonnen de Grieken ook de thuiswedstrijd (2-0) en plaatsen zich daarmee voor de eindstrijd van de Conference League.

De finale wordt gespeeld in Athene. Fiorentina plaatste zich daar gisteren al voor, door Club Brugge uit te schakelen.

Glansrol El Kaabi

Villa wachtte een zware taak in Piraeus en na tien minuten was de opdracht nog moeilijker geworden. Ayoub El Kaabi, die vorige week al een hattrick maakte, opende de score namens Olympiakos.

De Grieken kwamen, mede dankzij de steun van de fanatieke aanhang, na die 1-0 nooit in de problemen. El Kaabi maakte zelfs nog 2-0, zijn tiende treffer van het toernooi.

Olympiakos wordt de tweede Griekse club die een Europese finale gaat spelen. Panathinaikos was in 1971 de eerste, de grote rivaal van Olympiakos verloor toen met 2-0 van het Ajax van Johan Cruijff in de Europa Cup 1.