'Echte' stalker uit Netflixhit Baby Reindeer doet verhaal: 'Meerdere doodsbedreigingen gekregen'

Fiona Harvey, die beweert de persoon te zijn op wie de stalker in Netflixhit Baby Reindeer is gebaseerd, heeft haar verhaal gedaan in gesprek met de Britse talkshowhost Piers Morgan. Naar eigen zeggen kon ze niet anders omdat ze na de lancering van de serie online en telefonisch is belaagd. "Ik heb meerdere doodsbedreigingen ontvangen. Het is vreselijk geweest."

Baby Reindeer vertelt het verhaal van de komiek en barman Richard Gadd (33) die te maken krijgt met stalking. Volgens Netflix is de serie gebaseerd op waargebeurde verhalen en berichten die de streamingsdienst heeft als bewijsmateriaal. Bijzonder is dat de gestalkte Gadd zelf de hoofdrol speelt en daarmee zijn eigen trauma's herbeleeft.

De stalker in de serie heet Martha en wordt gespeeld door een actrice. Maar de vermeende 'echte' stalker, Harvey, heeft van zich laten horen nu de serie is gelanceerd. Zij ontkent dat ze Gadd ooit heeft gestalkt.

De 58-jarige Harvey heeft geen enkele aflevering gezien, zegt ze in het opgenomen gesprek met Morgan dat donderdagavond werd uitgezonden. "Ik heb van alles gehoord waar niets van klopte. Ik heb hem (Gadd, red.) zelf maar twee of drie keer ontmoet." Volgens Harvey heeft de hoofdrolspeler de serie bewust gemaakt om haar zwart te maken. "Dat heeft hij altijd gewild. Dit is laster. Ik denk dat hij zware psychische problemen heeft."

'Omgekeerde realiteit'

Het verhaal dat Harvey een obsessieve stalker was die het leven van Gadd teisterde, is volgens haar de omgekeerde wereld. Zij zegt dat juist de barman obsessief bezig was met haar.

In het interview neemt de vrouw samen met Piers Morgan een aantal scènes door, waarbij ze de meeste afdoet als verzonnen. Zo zou Gadd in het echt nooit bij haar thuis zijn geweest en zij ook niet bij hem. Ook zou Harvey geen tienduizenden mails en duizenden sms'jes hebben verstuurd.

"Dat is absoluut niet waar. Ik denk niet dat ik hem ooit iets heb gestuurd. Misschien alleen wat grappige e-mails. Meer niet." Morgan vraagt zich af waar de makers van de serie de exorbitante aantallen vandaan halen. "Die heeft Gadd zelf verzonnen", reageert Harvey. Naar eigen zeggen is ze ook niet eerder veroordeeld voor stalking en zou ze de partner van Gadd nooit fysiek hebben aangevallen. "Ik ben geen stalker. Het is allemaal verzonnen."

Harvey zegt nooit voor wederhoor benaderd te zijn door Gadd of Netflix en wil juridische stappen ondernemen. "Ik zou het bewijsmateriaal van Netflix graag willen zien. Ik ben er honderd procent zeker van dat ik Martha niet ben en dat ze een fictief karakter is."