Atalanta en Leverkusen geven droomseizoen vervolg met bereiken Europa League-finale

Een handsbal van Adam Hlozek betekende na rust een tweede strafschop voor Roma. Paredes was opnieuw ijskoud (0-2) en trok de stand over twee wedstrijden gelijk.

Roma vertrouwde daarna verder op Svilar, maar juist hij ging bij een hoekschop in de fout. De doelman dook onder de bal door en via Roma-aanvoerder Gianluca Mancini verdween de bal in het doel (1-2).

Zo voorkwam Leverkusen een verlenging, waarna Josip Stanisic, de vervanger van Frimpong, het feest compleet maakte door in de 97ste minuut 2-2 te maken en de ongeslagen status in stand te houden.

Atalanta overklast Marseille, eerste Europese finale voor club uit Bergamo

Met Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis en Hans Hateboer als invaller was Atalanta in Bergamo veel te sterk voor Olympique Marseille. De Italianen drukten Marseille meteen in de verdediging en creëerden verscheidene kansen. Charles De Ketelaere raakte de paal en Gianluca Scamacca van dichtbij de lat.

Ademola Lookman opende in de 30ste minuut de score. Het schot van de Nigeriaan werd onderweg getoucheerd en verdween zo met wat geluk in het doel (1-0). Na rust maakte Matteo Ruggeri er met een fraaie knal in de verre hoek 2-0 van.