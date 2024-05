Van Gerwen verzekerd van play-offs Premier League, ondanks verloren finale

Omdat Van Gerwen de finale bereikte en Smith in de halve finales met 6-1 verloor van de latere winnaar van de avond Humphries, kon de Engelsman hem niet meer achterhalen.

"Ik hoor daar te allen tijde thuis", zei de zevenvoudig competitiewinnaar vorige maand over de play-offs. Niemand won de Premier League zo vaak als Van Gerwen. Sinds 2013 haalde de Vlijmenaar vrijwel elk jaar de laatste fase van de prestigieuze competitie.

Imposante O2-arena

Alleen in coronajaar 2020 slaagde Van Gerwen er niet in de play-offs te bereiken, die traditiegetrouw worden afgewerkt in de imposante O2-arena in het oosten van Londen. De play-offs vinden dit jaar plaats op 23 mei.