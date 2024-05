Van Gerwen verzekerd van play-offs Premier League, finaleplek op vijftiende speelavond

Omdat Van Gerwen de finale heeft bereikt en Smith in de halve finale met 6-1 verloor van Luke Humphries, kan de Engelsman hem niet meer achterhalen.

"Ik hoor daar te allen tijde thuis", zei de zevenvoudig competitiewinnaar vorige maand over de play-offs. Niemand won de Premier League zo vaak als Van Gerwen. Sinds 2013 haalde de Vlijmenaar vrijwel elk jaar de laatste fase van de prestigieuze competitie.

Imposante O2-arena

Alleen in coronajaar 2020 slaagde Van Gerwen er niet in de play-offs te bereiken, die traditiegetrouw worden afgewerkt in de imposante O2-arena in het oosten van Londen. De play-offs vinden dit jaar plaats op 23 mei.