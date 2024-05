Ook Nederland weert Brits-Palestijnse chirurg, Kamerleden eisen uitleg

De Brits-Palestijnse arts Ghassan Abu-Sittah is de toegang tot Nederland geweigerd. Tegen de man is een EU-brede administratieve ban ingesteld. Onlangs mocht Abu-Sittah ook Duitsland en Frankrijk niet in. D66 en GroenLinks-PvdA willen opheldering van demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken.

Abu-Sittah spreekt zich veelvuldig uit tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. De chirurg, die ook rector is van de Universiteit van Glasgow, zou komende week spreken bij de Universiteit van Amsterdam. Ook zou hij aanwezig zijn bij een evenement georganiseerd door The Rights Forum, een Nederlands kenniscentrum dat opkomt voor de rechten van Palestijnen.

'Ongehoord'

Volgens The Rights Forum had Abu-Sittah ook een ontmoeting gepland met een aantal Kamerleden. Dat zou zijn gewest met Ruben Brekelmans (VVD) en Kati Piri (GroenLinks-PvdA). Persbureau ANP schrijft dat Piri het "ongehoord" vindt dat Abu-Sittah de toegang tot Nederland is ontzegd. Jan Paternotte (D66) vindt het "verbazingwekkend" dat Nederland hem zonder eigen afweging de toegang weigert.

Vorige maand werd Abu-Sittah al de toegang tot Duitsland ontzegd op het vliegveld in Berlijn. Hij zou daar op het Palestina Congres spreken over zijn ervaringen in Gaza. Het congres werd verboden door de Duitse autoriteiten.

De politie deed ook een inval bij deze bijeenkomst. Volgens de politie was er een livestream getoond van een persoon die geen politieke activiteiten in Duitsland mag uitvoeren. Ook in Frankrijk werd de bekende arts afgelopen weekend geweigerd, waar hij een bijeenkomst van de Franse Senaat zou bijwonen.

Reden onduidelijk

Nederland volgt het Duitse en Franse voorbeeld, zegt The Rights Forum. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan de NOS dat de administratieve ban de reden is om Abu-Sittah te weigeren. Het is onduidelijk waarom Europese landen Abu-Sittah op een zwarte lijst hebben gezet.

De arts zegt zelf dat Duitsland, een belangrijke militaire bondgenoot van Israël, hem monddood probeert te maken. "Dit is wat medeplichtigen aan een misdaad doen", zei hij nadat hij geweigerd was in Berlijn. "Ze verbergen het bewijs en laten de getuigen zwijgen of intimideren hen."

De arts werkte in de eerste maanden van de oorlog in verschillende ziekenhuizen in het noorden van Gaza, waar hij een humanitaire ramp zich zag voltrekken. Hij was veel te zien bij internationale media en werd ook verschillende keren geïnterviewd als ooggetuige door de NOS.

Abu-Sittah in contact met ICC

Eerder dit jaar was Abu-Sittah nog in Den Haag voor een gesprek met de aanklager van het Internationaal Strafhof, zegt The Rights Forum. De Britse krant The Guardian meldt dat de arts het ICC bewijs heeft aangeleverd. "Als gastland rust op Nederland een bijzondere verplichting de rechtspleging niet in de weg te zitten", meldt The Rights Forum.

Er zijn signalen dat het ICC een arrestatiebevel wil uitvaardigen tegen Israëlische leiders. Premier Netanyahu heeft daar verbolgen op gereageerd en zegt dat Israël geen oorlogsdaden pleegt in Gaza.