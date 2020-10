Louis Vuitton koopt na geruzie alsnog juweliersbedrijf Tiffany & Co.

Bijna een jaar geleden werd de miljardendeal aangekondigd: luxemerkenconcern LVMH neemt juweliersketen Tiffany & Co. over. Maar toen kwam de coronacrisis en had de eigenaar van tassenmerk Louis Vuitton en champagnemaker Moët & Chandon opeens toch niet zo'n zin in de overname.

Maar na juridische stappen en verwijten over en weer is er nu toch weer een deal: de koop gaat door, maar wel voor een iets lagere prijs. LVMH betaalt niet 16,2 miljard dollar, maar 15,8 miljard.

'Opportunistisch'

Begin september maakte LVMH nog bekend de deal af te blazen. Tiffany begon daarop een rechtszaak en eiste dat LVMH de aankoop zou doorzetten voor de oorspronkelijke prijs. "LVMH gebruikt op opportunistische wijze de protesten in de VS en de coronapandemie om onder de afgesproken deal uit te komen."

Een paar dagen later begon LVMH op zijn beurt een rechtszaak tegen Tiffany. Het bedrijf vond dat door de coronacrisis de omstandigheden zo veranderd waren dat het de deal niet door hoefde te zetten.

Overleg

Daarna zijn de twee kemphanen toch weer in overleg getreden en daar is deze nieuwe deal uitgekomen. "We zijn ervan overtuigd dat het Tiffany-merk enorm veel potentieel heeft en op zijn plek is bij LVMH", zegt LVMH-topman en rijkste man van Europa Bernard Arnault in een persbericht.

Tiffany heeft wereldwijd zo'n 300 juwelierszaken en 14.000 medewerkers, onder wie 5000 diamantslijpers en juwelenmakers. In Nederland is er een Tiffany in de Amsterdamse PC Hooftstraat en een 'shop-in-shop' in de Bijenkorf in Amsterdam.

LVMH is eigenaar van zo'n 75 luxemerken, waaronder Christian Dior, Givenchy, Fendi, Marc Jacobs en Bulgari.