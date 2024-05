Zelfs protestlied nu verboden in Hongkong, inwoners verlaten massaal de stad

Kritische journalisten en oud-politici zitten achter de tralies. Protesteren is vrijwel onmogelijk sinds Peking in Hongkong een strenge nationale veiligheidswet doordrukte. Gisteren oordeelde de hoogste rechter in Hongkong dat ook voor het protestlied 'Glory to Hong Kong' geen ruimte meer is. Hondderdduizenden Hongkongers hebben de stad stad verlaten. "De aanpak in Hongkong begon wel erg op die van het Chinese vasteland te lijken", zegt Kelvin, die met zijn gezin naar Taiwan verkaste.

In de straten van het district Mong Kok, hartje Hongkong, knipperen nog altijd neonlichten die de stad wereldwijd op de kaart zette. "Het is onderdeel van onze identiteit", zegt een Hongkongse, die dit keer slechts op bezoek is. Vanuit Hongkong emigreerde ze naar Australië.

Maar in vergelijking met een jaar of twintig terug is er veel veranderd. Veel van de neonlichten hebben plaats moeten maken, weet Cardin Chan. Ze probeert met de ngo Tetra Neon Exchange neonborden te redden. "Vanwege de veiligheid, ook door de toenemende populariteit van LED-lampen", zegt ze. "We moeten voorkomen dat die ergens op een stortplaats terechtkomen, ze verdienen meer dan dat. Neon is nauw verbonden met de ontwikkeling van het moderne China en de ontwikkeling van Hongkong."