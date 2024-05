Stichting doet aangifte vanwege gestolen struikelstenen in Dordrecht

"Sinds we in 2004 zijn begonnen met onze stichting hebben we 201 struikelsteentjes gelegd in Dordrecht, maar nog nooit zijn ze weggehaald. Dit had ik niet verwacht", reageerde Kees Weltevrede van de stichting Stolpersteine Dordrecht bij Goedemorgen Nederland van WNL. "Ik vind het schokkend."

Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff noemt de diefstel op Twitter "buitengewoon bedroevend". "Deze struikelstenen zijn een herinnering aan mensen die zijn afgevoerd en omgebracht om wie ze waren. Degene die dit (bewust) heeft gedaan, is van harte welkom op het stadskantoor om me uit te leggen waarom."

De stenen worden vervangen door nieuwe. Een inwoner van Dordrecht heeft aangeboden om de nieuwe stenen te bekostigen, aldus de stichting.