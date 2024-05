Pro-Palestijns protest in Amsterdam met paar duizend man voorbij

In Amsterdam is vanavond opnieuw gedemonstreerd door een paar duizend mensen. De grote groep pro-Palestijnse demonstranten bevond zich op het Spui. Daar werd een sit-in gehouden, waarbij de ME moest ingrijpen. Het Spui loopt inmiddels rustig leeg, meldt een NOS-verslaggever.

De organisatie riep rond 22.00 uur met een megafoon iedereen op om te vertrekken. "Vertrek bij de politie vandaan", werd er gezegd, schrijft AT5. "Kom de komende dagen terug."

"Op het Spui is de rust wedergekeerd, de demonstranten hebben het plein verlaten", meldt de politie. "We blijven zichtbaar aanwezig in de stad om alert te kunnen reageren op eventuele ongeregeldheden."

De politie was vanavond in groten getale aanwezig bij de demonstratie, vergezeld door de Mobiele Eenheid (ME). Volgens de politie was de ME "aanwezig om escalatie te voorkomen". Politiemensen deelden enkele klappen uit aan betogers, nadat een bus van de ME werd geblokkeerd. Er waren ook andere korte confrontaties tussen de ME en de demonstranten.

Demonstranten gaven massaal gehoor aan de oproep tot een sit-in: