Paar duizend pro-Palestijnse demonstranten op de been in Amsterdam

Gisteren werd het Binnengasthuisterrein door de politie ontruimd nadat de UvA aangifte had gedaan, onder meer omdat er vernielingen waren aangericht in de gebouwen. Daarnaast zou de veiligheid van de omwonenden in het geding zijn.

Het gebouw werd al sinds dinsdag door demonstranten bezet. De politie zette shovels in om de barricades die waren gemaakt met onder meer kantoormeubilair, ladders en stenen te ontmantelen.

Ook in Utrecht werd de afgelopen dagen al gedemonstreerd. Daar werd een universiteitsgebouw op de Drift bezet. Volgens de politie is er geen schade aangericht in het universiteitsgebouw in Utrecht. De gebouwen blijven daar wel tot maandagochtend 08.00 uur gesloten.