Janssen helpt Wolfsburg met rake kopbal aan winst Duitse beker

Dominique Janssen heeft met VfL Wolfsburg de Duitse beker gewonnen. De Oranje-international droeg donderdag in de bekerfinale in Keulen met een doelpunt bij aan een 2-0 zege op Bayern München.

Voor het vrouwenelftal van Wolfsburg is het de tiende bekerwinst op rij en de elfde in totaal. Janssen, die de hele wedstrijd speelde, was vijf minuten voor rust met een kopbal trefzeker. Ze tekende daarmee voor de 2-0, nadat Jule Brand binnen het kwartier voor de openingstreffer had gezorgd met een afstandsschot.