TikTok breidt het labelen van AI-content uit, 'helpt context duidelijk te maken'

TikTok is van plan afbeeldingen en video's die met kunstmatige intelligentie (AI) zijn gemaakt te oormerken. De video-app zegt dat het zo wil proberen om de verspreiding van misinformatie op het platform tegen te gaan.

Het bedrijf labelt nu al door AI gegenereerde inhoud die is gemaakt met tools in de app. Deze nieuwe stap maakt het mogelijk om ook video's en afbeeldingen aan te merken die buiten TikTok zijn gegenereerd, en vervolgens worden geüpload.

"AI biedt ongelofelijke creatieve mogelijkheden, maar kan kijkers verwarren of misleiden als ze niet weten dat de inhoud door AI is gegenereerd", licht het socialemediaplatform toe in een verklaring. "Labelen helpt om die context duidelijk te maken. Daarom labelen we AIGC (Artificial Intelligence Generated Content, red.) die is gemaakt met TikTok-AI-effecten, en eisen we al meer dan een jaar van makers dat ze realistische AIGC labelen."

Watermerk

Om de geüploade AI-inhoud te kunnen herkennen, gebruikt TikTok technologie die onder andere door Adobe en Microsoft is ontwikkeld. Met die technologie geeft TikTok de AI-beelden een watermerk.

Volgens TikTok is het labelen vanaf vandaag mogelijk. Binnenkort geldt dat ook voor audio-inhoud.

Eerder dit jaar meldde Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, ook bezig te zijn om AI-beelden van labels te kunnen voorzien. Ook Google zei vorig jaar dat er binnenkort AI-labels op YouTube en andere Google-platformen te zien zullen zijn.