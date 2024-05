Protest tegen Teslafabriek bij Berlijn breidt zich uit: 'Dit gaat om meer dan water'

Het lijkt misschien een tegenstelling: klimaatactivisten die tegen een fabrikant van elektrische auto's protesteren, maar de demonstranten zijn duidelijk niet overtuigd van Tesla's duurzame beloftes. "De 'groene transitie' moet niet ten koste gaan van het land, de natuur en arbeiders", zegt Maria Nicolellis, verwijzend naar berichten over slechte arbeidsomstandigheden in de fabriek. Ze noemt het "de hypocrisie van groene energie".

"We moeten van A naar B kunnen reizen, dat is logisch", zegt actievoerder Ole Becker. "Maar hier worden alleen luxe SUV's gebouwd. Dat is niet goed voor de aarde."

Geen wederzijdse liefde

Duitsland ontving de Tesla-fabriek in 2017 met open armen. In de jaren daarvoor streden meerdere EU-landen, waaronder Nederland, om de gunst van de Amerikaanse autobouwer. Met 12.500 arbeidsplaatsen en een productiecapaciteit van duizend auto's per dag zorgt Tesla immers voor een boost van de lokale economie.

Het bedrijf van Elon Musk koos uiteindelijk dus voor Duitsland, dat met de komst van de moderne autobouwer zijn imago als autoland nieuwe glans kon geven. Bij de opening van de fabriek sprak economieminister Habeck (De Groenen) trots over een "signaal dat Duitsland ook de leidende markt voor elektrische auto's zal worden". Dat Tesla nog voor het regelen van de vergunningen met de bouw begon, noemde hij "een andere cultuur, maar wel een die werkt".

"I love Berlin", zei Musk destijds. Maar van ware, wederzijdse liefde is het niet gekomen. In Berlijn vind je op lantaarnpalen stickers met 'Pizza voor iedereen, behalve voor Elon' en 'Fuck Musk'. De Berlijnse band Von Wegen Lisbeth scoorde een hit met het liedje Elon, waarin wordt bezongen hoe de Tesla-baas wordt geweigerd bij de legendarische technoclub Berghain.

Maar net als de federale regering is ook de deelstaat Brandenburg, waar de fabriek ligt, een warm pleitbezorger van de fabriek. Als de uitbreidingsplannen niet doorgaan, zullen ook geplande investeringen in de infrastructuur vertraging oplopen, heeft de deelstaatregering gewaarschuwd.

Referendum

Op lokaal niveau is er aanzienlijk minder enthousiasme. In een referendum stemden omwonenden in februari met tweederdemeerderheid tegen de uitbreiding. De stemming was niet bindend, en dus zet Brandenburg de plannen met enkele wijzigingen door. En zo is het anti-Tesla-protest ook een protest vóór democratie, zegt woordvoerder Lucia Mende van de actievoerders. "Zoals dat gaat bij klimaatprotesten, is het probleem veelzijdig."

De demonstranten willen in ieder geval tot en met zondag in het kamp bivakkeren. Wat betreft de inhoud van de plannen houdt de organisatie nog enigszins tegen de borst. De politie is daarom in groten getale aanwezig rond de Teslafabriek. Zij zijn "voorbereid op alle scenario's" omdat "verstorende acties en misdaden" niet worden uitgesloten. De politievakbond zegt bezorgd te zijn over oproepen om de fabriek te bestormen.

De gemeenteraad van Grünheide stemt volgende week over de bouwplannen.