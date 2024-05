Pieterse pakt in Roemenië EK-zilver op korte cross, opnieuw achter Ferrand-Prévot

Puck Pieterse heeft op de EK mountainbiken in Roemenië een zilveren medaille behaald op de korte cross. Net als op de WK van vorig jaar moest de 21-jarige Nederlandse op dit onderdeel alleen buigen voor regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk.

Pieterse bleef op het parcours in Cheile Gradiste als enige in de buurt van de 32-jarige Ferrand-Prévot, die nog maar eens een titel aan haar imposante palmares toevoegde. De Française behaalde al WK-goud op de weg en in het veld en pakte op de mountainbike in totaal elf wereldtitels.

Elf seconden voorsprong

Ferrand-Prévot kwam na zes ronden met elf seconden voorsprong op Pieterse over de streep. De bronzen medaille was voor de 27-jarige Nicole Koller uit Zwitserland, die op 42 seconden van de winnares over de finish kwam.